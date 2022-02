Cisl Piemonte, Milana rieletto Segretario Generale

Con il congresso della Cisl Reti Piemonte si conclude il percorso congressuale delle federazioni regionali della Cisl Piemonte. Il torinese Nicola Milana è stato rieletto, con 24 voti su 25, segretario generale della Cisl Reti Piemonte al termine del primo congresso regionale della federazione che si è svolto al Centro sportivo e ricreativo Kavallotta di Novara. Riconfermati in segreteria regionale anche Antonella Demicheli e Gian Paolo Demartini, entrambi alessandrini.

All’assise regionale che aveva come slogan: “Esserci per cambiare” sono intervenuti il segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, e in videoconferenza (in collegamento da Roma) il segretario Flaei Cisl nazionale, Mario Marras.

Il primo congresso della federazione, costituita in Piemonte nel novembre 2020, ha sancito la volontà della Fistel Cisl (Federazione lavoratori della Informazione Spettacolo Telecomunicazioni) e della Flaei Cisl (Federazione lavoratori delle Aziende Elettriche italiane) di rendere più omogenea e coordinata l’azione comune verso le istituzioni pubbliche e le aziende dei vari settori rappresentati. In Piemonte la Cisl Reti conta circa 4mila iscritti.

“La federazione delle Reti Cisl – ha detto il segretario regionale Nicola Milana subito dopo la sua rielezione – può svolgere in ruolo fondamentale rispetto alla digitalizzazione del paese e la costituzione di una rete unica. Nel nuovo scenario, determinato dalla grande opportunità messa in campo dal Pnrr, la Cisl Reti rappresenta l’unione di due mondi sinergici tra loro e centrali per il futuro dell’economia. Le telecomunicazioni e l’energia impattano sul Pnrr per circa 70 milioni di euro. Vigileremo affinché la grande opportunità del Pnrr non venga sprecata destinando il denaro a misure demagogiche che non comportano miglioramenti e crescita”.