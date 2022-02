Occuparsi dell'argomento dei servizi di traslochi significa parlare di un un qualcosa che interessa sempre più persone e soprattutto significa parlare di un settore che si espande sempre di più e quindi aumentano le aziende e chi non ha mai avuto l'opportunità di ricevere un loro servizio giustamente vuole avere qualche conoscenza in anticipo prima di andare a cercare un'azienda

Consideriamo che il trasloco è considerata una delle esperienze più stressanti per una persona e non lo diciamo noi ma lo dicono degli esperti e osservatori proprio perché si accumulano tante cose da mettere tutti insieme

La cosa che fa la differenza sia in positivo che in negativo è il tempo che abbiamo a disposizione per traslocare, perché è chiaro che se dobbiamo andare subito in un'altra città perché abbiamo trovato un posto di lavoro in una scuola e dobbiamo sostituire un insegnante solo per fare un esempio per capirci, dobbiamo muoverci in quattro e quattr'otto

E soprattutto dovremmo fare tante cose tutte in una volta perché non basta solo la questione dell'organizzazione del trasloco che già per alcune famiglie può essere un incubo perché ci sono tanti mobili e pezzi di arredamento ingombranti da traslocare, e senza l'aiuto di un'impresa del settore non si combina nulla ma c'è anche la continuare con la propria vita quotidiana professionale e familiare e se va in un'altra città c'è poi da cercare un'altra casa

Come accennavamo all'inizio il grande vantaggio che comunque non era le città ma anche in una città media ci sono tante di queste aziende quindi ci possiamo far fare vari preventivi, e poi interloquire con i vari responsabili di aziende scegliere quello che ci interessa di più

Bisogna scegliere solo un'azienda che dall'inizio ci ispira fiducia

Come dicevamo intanto dobbiamo trovare un'azienda che ci ispira fiducia e quello lo si vedrà nei vari incontri conoscitivi che faremo, ma la prova del nove come si suol dire sarà poi il sopralluogo che verranno a fare gli addetti a casa nostra perché potranno vedere con i loro occhi tutta la roba che dovremo traslocare e da lì farci un preventivo credibile e non di quelli che si danno per telefono che poi sicuramente vanno modificati

Il prezzo sale non solo con la quantità degli oggetti ma sale quando ci sono dei mobili ingombranti perché è chiaro che per l'azienda stessa è più complicato e gli richiede più automezzi, più tempo e più personale

Le aziende più etiche anche contro il loro interesse quello che fanno è che quando si ritrovano con tutti questi mobili far riflettere la persona in questione suggerirgli se magari c'è qualche mobile che non serve e magari glielo si può rivendere in qualche mercato su Facebook e anche qualche mercato cittadino in modo da farsi un po' di soldi e per finanziare poi in fin dei conti il trasloco stesso

Già questo suggerimento che ci daranno e ci farà capire che sono delle persone di cui fidarsi perché veramente hanno interesse ad aiutare i clienti