Treni dei frontalieri sovraffollati, Pizzi chiede più corse a Bls

Con una nota a BLS e all’assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi chiede degli interventi per risolvere i problemi di sovraffollamento sui treni della tratta Domodossola-Briga e Briga-Domodossola.

Scrive il primo cittadino del capoluogo ossolano:

Mi permetto rivolgermi alla vostra cortese attenzione dopo aver raccolto diverse segnalazioni che riguardano carenze strutturali dei treni BLS sulle tratte Domodossola - Brig e Brig - Domodossola, fortemente interessate dai viaggi dei lavoratori frontalieri.

I treni, così riportano le insistenti segnalazioni, risulterebbero insufficienti per numero di corse e quelli che effettuano servizio sarebbero comunque composti da un numero inadeguato di vagoni.

Di conseguenza i vagoni risultano sovraffollati, dato evidenziato dalle Associazioni Sindacali di categoria, anche in considerazione dell’impossibilità di rispettare le distanze previste dalle misure anti Covid.

La ripresa della stagione edilizia in Svizzera non può che aggravare in maniera esponenziale la criticità segnalata.

Sono quindi a chiedere un concreto interessamento indirizzato a risolvere la problematica in questione con l’aumento delle corse o, laddove l’opzione non fosse al momento praticabile, con l’incremento del numero dei vagoni che formano i convogli ferroviari.

Ringraziando per l’interessamento che, sono fiducioso, vorrete dedicare, invio distinti saluti.

Il sindaco di Domodossola

Lucio Pizzi

(Foto di repertorio)