Tiro a segno, conclusa la gara sociale domese

Con l’ultimo fine settimana di gennaio si sono concluse le varie fasi della gara sociale organizzata dalla Sezione T.S.N. Domodossola e che prevedevano per tutti i tiratori agonisti e frequentatori dello storico poligono Domese la possibilità di cimentarsi nelle discipline dell’aria compressa: pistole e carabine dalla distanza dei 10 metri, combinata P.10+C.10 e carabina tre posizioni (a terra, in ginocchio e in piedi).

Sono state circa un’ottantina le prestazioni, considerato che tutti i tiratori partecipanti avevano la possibilità di effettuare più prove al fine di conquistare un posto sul podio.

Domenica 6 febbraio alla presenza del Sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, e del neo Presidente del Comitato Regionale UITS per il Piemonte, Lorenzino Unio, si sono svolte alcune dimostrazioni di tiro effettuate dal settore giovanile e dove anche lo stesso Sindaco si è brillantemente cimentato provando qualche tiro con l’assistenza degli istruttori presenti.

Una giornata di festa dello sport a cui è seguita l’attesa premiazione.

Nella specialità P.10 agonisti, gradino più alto del podio per Alex Bleve, seguito da Chiara Storti e da Dalila Ianni.

Nella specialità C.10 agonisti, primo posto per Lucia Pirazzi, seguita da Giada Miretti e da Andrea Storti.

Classifica di combinata P.10+C.10: ancora un primo posto per Lucia Pirazzi, seguita da Alex Bleve e da Barbara Villiborghi.

La classifica della carabina 3 posizioni ha visto la vittoria incontrastata da parte di Andrea Storti.

Nelle classifiche riservate ai frequentatori, la vittoria nella C.10 è andata a Alessandro Lombardo, seguito dai giovanissimi Alessandro Beltrami e Omar Lombardo, mentre nella P.10 la vittoria è andata a Massimo Ianni.

Nella stessa occasione sono state consegnate ai tiratori agonisti della Sezione di Domodossola, le medaglie relative al Campionato Regionale Piemonte/Valle d’Aosta – anno 2021:

Gabriele Minghini – 1° classificato nella categoria Allievi C.10

Arianna Messina – 2° classificata nella categoria Ragazzi P.10

Lucia Pirazzi – 2° classificata nella categoria Master Donne C.10

Giada Miretti – 3° classificata nella categoria Junior Donne C.10

Andrea Storti – 3° classificato nella categoria Junior Uomini C.10