Quando parliamo dell'argomento della manutenzione estintori, parliamo di un qualcosa che è chiaro c'è che comunque è fondamentale avere un estintore in tantissime situazioni e in tantissime circostanza in tutti i locali aperti al pubblico per poter intervenire in caso c'è un principio di incendio e quindi evitare gravi danni in primis alle persone e poi le cose naturalmente

Praticamente l'estintore è il primo difensore nostro che ci aiuta a scongiurare delle situazioni che possono diventare veramente drammatiche

Parlare di estintore significa parla di un qualcosa di abbastanza generico, perché ci sono tanti tipi di estintori sia come grandezza e parliamo di quello che magari mettiamo nella piccola barca di un chilo o anche più grande di 12 kg che magari mettiamo uno del supermercato e anzi ne mettiamo più di uno

Proprio perché è un conto dovere proteggere un supermercato, un altro conto è dover proteggere una macchina, e un altro conto dover proteggere una barca e un altro conto ancora una scuola

Dobbiamo tenere anche presente che un servizio di manutenzione degli estintori è obbligatorio secondo la normativa e prevede 5 fasi di verifica

Intanto questa normativa prevede che all'interno di un'impresa ci sono delle figure specifiche che si occupa di antincendio e quindi anche di manutenzione degli estintori e anche della formazione proprio per poter garantire ai dipendenti di avere un po' di informazioni in merito

Poche persone conoscono la normativa che riguarda la manutenzione degli estintori

Per quanto riguarda le varie fasi della manutenzione la prima è fondamentale come tutte le prime fasi e serve per irrigare che gli estintori uno fuori servizio e soprattutto che il libretto sia disponibile sia ben compilato

Poi c'è la seconda fase di sorveglianza cosiddetta che andrebbe fatta tante volte e quella che fa è meglio è

E quindi in poche parole andrebbe verificato ogni tanto che l'estintore sia integro e se non lo è bisogna segnalarlo alla persona e alla struttura che si occupa della manutenzione

Un'altra cosa che riguarda questa fase riguarda il fatto quindi parliamo della fase di sorveglianza puramente, di verificare che l'estintore non sia stato manomesso e quindi in caso di bisogno lo si può utilizzare senza problemi

Poi andiamo alla terza fase è che quella del controllo del proprio estintore da una persona competente minimo ogni sei mesi e alla fine bisognerà accertarsi che tutti gli estintori a prescindere sono carrellati o portatili e abbia abbiano un buon livello di efficienza

Poi andrà verificata anche la carica degli estintori a biossido di carbonio e cioè che la pressione interna funzioni bene e soprattutto andrà verificato che sia stato compilato il cartellino della manutenzione in maniera corretta e precisa

Mentre poi se parliamo delle ultime due fasi parliamo intanto della revisione e poi dell'assistenza tutte e due fasi devono essere eseguite intanto da una persona competente che quindi che lo sappia fare, ci saranno vari interventi di natura tecnica e poi ci sarà la fase del collaudo per vedere se tutto va bene