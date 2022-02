Le previsioni meteo per il fine settimana

Il transito sull'Europa di una rapida onda depressionaria atlantica porta un aumento della nuvolosità, a partire dalle zone pianeggianti e in successiva estensione. “Oggi pomeriggio e domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la struttura si muove verso est, lasciando spazio a un nuovo miglioramento. Lunedì una perturbazione polare interessa l'Europa centrale, lasciando gran parte dei fenomeni precipitativi al di là delle Alpi e causando un aumento deciso della ventilazione sul Piemonte”.

SABATO 19 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, progressiva attenuazione della copertura nel corso del pomeriggio a partire da ovest fino a cielo poco nuvoloso. Locali foschie o banchi di nebbia sulle pianure in serata. Precipitazioni: al mattino, debole pioviggine o locali piovaschi sulle zone appenniniche e localmente sulle zone pianeggianti di Alessandrino e Verbano e qualche nevicata sulle creste di confine nordoccidentale. Zero termico: in deciso calo sui 2000 m. Venti: occidentali sulle Alpi e meridionali sugli Appennini, moderati al mattino e deboli nel pomeriggio; deboli in pianura con direzione prevalentemente meridionale.

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato, con locali addensamenti sui rilievi settentrionali e foschie o nebbie sulle pianure al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino a 2500 m, con valori inferiori a ridosso delle Alpi occidentali e settentrionali. Venti: moderati da nordovest in montagna, con condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali e sulle zone pedemontane adiacenti; deboli variabili in pianura con locali rinforzi sull'Alessandrino.