10eLotto: come verificare e riscuotere una vincita

Giocare al 10eLotto è abbastanza intuitivo: si compila la schedina indicando da un minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri compresi tra 1 e 90, si seleziona la tipologia di estrazione che si preferisce e si indica l’eventuale giocata opzionale. Tutta la procedura può essere effettuata sia in ricevitoria, compilando la schedina cartacea, che online: le regole sono le medesime ed anche i premi. Come verificare però un’eventuale vincita e riscuoterla? Anche in questo caso, esistono diverse opzioni e oggi le vedremo tutte nel dettaglio.

10eLotto: come verificare una vincita

Come abbiamo appena accennato, esiste più di una procedura per la verifica delle vincite al 10eLotto: lo si può fare direttamente in ricevitoria ma anche online, in modo semplice ed immediato.

Verificare la vincita in ricevitoria

Coloro che hanno compilato la schedina cartacea in ricevitoria, possono comunicare il codice univoco che identifica lo scontrino per sapere se si ha diritto ad un premio. Non solo: ricordiamo che tutte le ricevitorie italiane hanno l’obbligo di proiettare tutte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Basta dunque entrare e dare un’occhiata al monitor, confrontando i numeri estratti con quelli presenti sul proprio scontrino. È anche possibile chiedere al ricevitore di verificare in tempo reale un’eventuale vincita, consegnando lo scontrino per la scansione.

Verificare la vincita del 10eLotto online

In alternativa, è sempre possibile controllare quali sono stati i numeri estratti al 10eLotto anche online, andando sul sito ufficiale del gioco nell’apposita sezione. Anche in questo caso, è sufficiente confrontare i numeri estratti con quelli scelti, prestando sempre attenzione a premi e moltiplicatori vari. Il sito ufficiale presenta anche uno strumento di verifica online: è sufficiente selezionare l’estrazione a cui si è partecipato dal menu a tendina, inserire il numero di serie dello scontrino ed effettuare un test captcha per scoprire l’esito della giocata.

Verificare la vincita del 10eLotto sull’app My Lotteries

Infine, esiste un altro modo ancora più semplice ed immediato per verificare un’eventuale vincita al gioco del 10eLotto. Basta scaricare l’applicazione My Lotteries, disponibile per dispositivi iOS e Android, che consente non solo di giocare direttamente da smartphone e tablet ma anche di controllare le proprie vincite.

In tutti i casi, i dati delle estrazioni rimangono disponibili per 60 giorni a partire dal giorno dopo il sorteggio.

10eLotto: come riscuotere una vincita

In caso di vincita, il giocatore può riscuotere il premio sia in ricevitoria che online.

Riscossione della vincita in ricevitoria

La riscossione della vincita in ricevitoria avviene secondo differenti modalità, a seconda dell’importo del premio:

Fino a 561,80€ è possibile ritirare la vincita presso qualsiasi ricevitoria;

Tra 561,80€ e 2.247,20€ si può ritirare la vincita in contanti presso la ricevitoria in cui è stata effettuata la giocata o presso altre ricevitorie, ma in quest’ultimo caso previa prenotazione;

Fino a 10.500€ si deve prenotare il ritiro presso qualsiasi ricevitoria, ma il premio si può riscuotere solo mediante accredito su conto corrente o mediante ritiro allo sportello di Banca Intesa Sanpaolo;

Oltre 10.500€ occorre recarsi presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di IGT a Roma (in viale del Campo Boario 56/D).

Riscossione della vincita del 10eLotto online

Vediamo adesso come funziona il pagamento delle vincite online, che anche in questo caso dipende dall’importo del premio: