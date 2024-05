Baceno cerca i "custodi del futuro" per lo sviluppo del territorio

Il comune di Baceno promuove un’iniziativa di Forwardto, con lo scopo di coinvolgere aspiranti “custodi di futuro” della Valle Antigorio Formazza. Si tratta di un'opportunità per diventare protagonisti del cambiamento e della crescita del territorio. Questa iniziativa mira a formare un gruppo selezionato di agenti di sviluppo locale, che saranno i pilastri della trasformazione verso un futuro sostenibile e inclusivo.

Il percorso formativo gratuito di 30 ore (divise fra incontri in presenza e sessioni online) con la guida di esperti, ed è incentrato sui temi dei cambiamenti climatici e dell’accoglienza di nuovi abitanti in arrivo dalle città. Permetterà ai partecipanti di conoscere e sperimentare strumenti e metodi di foresight (disciplina incentrata sull’esplorazione di futuri possibili). L’obiettivo è sviluppare competenze per guidare iniziative coinvolgendo la comunità locale e gli ecosistemi circostanti.

Il corso verrà presentato mercoledì 8 maggio alle 18.30, tramite un incontro online sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione, al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-futuri-dentro-formiamo-custodi-di-futuro-895071722617?aff=oddtdtcreator.

La Scuola per "Custodi di Futuro" è promossa dall'associazione Forwardto - Studi e competenze per scenari futuri, e sostenuta dalla Fondazione Cariplo, nell'ambito del progetto “Futuri Dentro - Il futuro come spazio del possibile”. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo per la tua comunità. Diventa un Custode di Futuro e lascia un'impronta duratura nel territorio.