Un percorso spettacolare per la Rampigada Trail 2022

La Rampigada Trail, in programma a San Domenico di Varzo il prossimo 21 agosto e organizzata dall’ASD San Domenico Sport in collaborazione con San Domenico Ski, potrà contare su un percorso davvero panoramico, che mostrerà a tutti i partecipanti le meraviglie della Val Divedro e dell’Alpe Veglia, nel nord del Piemonte.

La gara si sviluppa su 21 km per oltre 1.200 m di dislivello, con partenza e arrivo a San Domenico di Varzo, località turistica in grande crescita: il tracciato porterà gli atleti all’interno del parco Naturale Veglia Devero, uno dei contesti naturali più belli e meglio conservati dell’intero arco alpino. Tra i passaggi più suggestivi che i runners andranno ad affrontare ci sono quelli al Lago delle Streghe (1828 m) e al Lago delle Fate (1814 m); forse però, insieme alla meravigliosa conca dell’Alpe Veglia, uno dei punti più caratteristici della Rampigada è il Sentiero dei Fiori, un lungo tratto a mezza costa in un tripudio di colori con vista sul Monte Leone: imperdibile sia in gara sia per tornarci con la famiglia o gli amici!

La Rampigada: un evento da sostenere in vari modi

Sono già molte le aziende che credono nel progetto Rampigada, e a queste realtà va il ringraziamento dell’ASD San Domenico Sport, che lavora quotidianamente insieme agli sponsor per promuovere la gara e il territorio anche e soprattutto dal punto vista turistico, mai come quest’anno anche a livello internazionale!

C’è anche un altro, altrettanto importante, modo per sostenere Rampigada: collaborando all’organizzazione come volontario. Senza il fondamentale supporto di queste persone, che decidono di vivere l’evento in maniera speciale, da “dentro”, la Rampigada non potrebbe esistere. Per informazioni su come aderire basta inviare una mail a: rampigada@gmail.com.

Iscrizioni on line

Ci si può iscrivere alla Rampigada Trail, che si correrà ancora una volta sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FiSky), sul sito ufficiale dell’evento, www.rampigada.it. Fino al 20 agosto 2022 il costo è di di € 25,00. Ci si potrà iscrivere in loco sabato 20 (sempre a 25,00 €) e domenica 21, in questo caso però al costo di € 35,00.

Vertical... Mondiale!

Rampigada non è solo Trail, ma anche Vertical: l’edizione 2022 della Rampigada Vertical, in programma il 9 settembre, sarà valida come Campionato del Mondo di Skyrunning, nell’ambito di una tre giorni che richiamerà in Ossola, da ogni parte del mondo, gli atleti più forti nelle diverse specialità. Il weekend mondiale ossolano proseguirà con la BUT SkyUltra, sabato 10 settembre, e la Veia Skyrace, domenica 11 settembre.

Ulteriori informazioni: www.rampigada.it