Domodossola, Pizzi: “Sostegno e raccolta fondi per i cittadini ucraini”

“Le drammatiche immagini del coraggioso popolo ucraino che resiste al bombardamento dei missili russi sono nei nostri occhi. Domodossola, terra di Resistenza, è pronta a fare la sua parte per supportarlo. Ho già contattato il Presidente del CISS Ossola per fare in modo che si tenga una riunione urgente con i colleghi sindaci, al fine di organizzarsi in vista delle direttive nazionali.

Inoltre ho sentito il Presidente della Fondazione Comunitaria del VCO per attivare una campagna di raccolta fondi, finalizzando in tal senso il progetto 'Domo Solidale' di quest’anno. Sarà mia cura confrontarmi al più presto con il neo nominato Prefetto”.

Questo l'annuncio affidato ai social dal sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi.