Quali sono le principali favorite per lo scudetto?

Parliamo di calcio e parliamo della massima serie italiana, la Serie A: quali sono, al momento, le favorite per la vittoria dello scudetto 2021/2022? Cerchiamo di fare il punto sullo stato delle principali contendenti, ricordandoci che il calcio non è una scienza esatta e che i ruoli tra inseguiti e inseguitori sono, più che fluidi, decisamente gassosi.

Il finale della stagione in corso, infatti, non è assolutamente di facile predizione: abbiamo una squadra che ha dominato la parte centrale del campionato, l'Inter, ma ora sembra in fase calante, una inseguitrice che ci sembrara essere più agguerrita qualche giornata fa e ora parebbe anche lei sulla parte discendente della sua parabola, e poi gli irriducibili a inseguire, per quanto una di queste squadre non si può certo definire solo "inseguitrice", data la posizione che occupa in classifica, al momento.

Insomma, non preoccupatevi: se volete riempire le righe precedenti con i nomi delle squadre al posto loro e poi dirigervi senza meno verso i principali siti scommesse per giocare e divertirvi riguardo alle sorti di questo campionato, non vi resta che proseguire nella lettura delle prossime righe: faremo un punto in modo dettagliato e cercheremo di darvi qualche informazione utile ai fini della conoscenza "sul campo"!



LA TESTA DELLA CLASSIFICA

Se pensate che iniziare dall'analisi di questo campionato dalla testa della classifica possa essere cosa buona e giusta...lo pensiamo anche noi! Vediamo allora chi la guida e perché: le contendenti per un posto sono due, Napoli e Milan.

Bisogna dire che queste due squadre non si sono mai allontanate troppo dalla testa della classifica, sono sempre rimaste sornione ad attendere i passi falsi di quella che, fino a un mese fa circa, sembrava quasi essere destinata a vincere lo scudetto con una scioltezza abbastanza agile, l'Inter. Ebbene, i passi falsi ci sono stati e le inseguitrici non hanno fatto che prenderne nota e azzardare il sorpasso: sorpasso avvenuto, sia per la squadra partenopea che per l'altra milanese.

Certo, bisogna dire che al momento i nerazzurri hanno una partita in meno (che ancora non si capisce bene quando potrà essere recuperata, dati gli impegni in campo internazionale che vedranno occupati i nerazzurri almeno per un altro turno, il ritorno degli ottavi di finale contro il Liverpool).

Ma comunque, la sostanza non cambia: quando i nerazzurri avrebbero dovuto allungare, sono caduti su una sequenza di pareggi e sconfitte poco incoraggianti per i loro tifosi, dato che la forma psicologica parrebbe essere un po' in calando rispetto a quella fisica. Ma sappiamo che l'Inter si dice "pazza" da almeno 15 anni e un motivo ci sarà.

I rossoneri, poi, guidati dalla vecchia volpe Ibrahimovic hanno fatto il loro: piano piano, un granello di sabbia dopo l'altro, hanno rosicchiati i punti che a dicembre sembravano molti ma, dalla vittoria del derby in poi, si sono sempre più assottigliati, fino a concretizzarsi in un vero e proprio sorpasso.

Che dire poi del Napoli? Ha sempre tenuto botta e ha vinto scontri decisamente importanti, non ultimo quello contro la Lazio, che pareva essere partita destinata al pareggio, e invece...

Insomma, quando si parla di quote scudetto, queste sono ovviamente le tre squadre a cui si pensa.

Ma attenzione, perché là dietro qualcuno parrebbe spingere per risalire la china, e al momento questa squadra si trova a pochi punti di distanza dalla vetta: parliamo dei bianconeri di Torino, la Juventus. Certo, un attacco di "pareggite" negli ultimi incontri parrebbe aver attaccato anche gli uomini di Allegri, ma la squadra sembra in forma a sufficienza per insidiare la serenità di quello che, come detto, potremmo ormai chiamare il terzetto di testa.

Quelle che, all'inizio della stagione, potevano definirsi le probabili sorprese della classifica di quest'anno, purtroppo non si sono rivelate squadre così competitive: parliamo della Roma, sulle cui sorti, grazie al nuovo allenatore (niente popò di meno che il Vate di Setubal, José Mourinho) si era decisamente più ottimisti e invece ci siamo giocoforza dovuti spegnere abbastanza presto; non solo Roma, però, ma anche la Lazio, sull'altra sponda del Tevere, pareva avere qualche chance in più rispetto a quelle che sta mostrando. La solita outsider di rispetto, poi, resta l'Atalanta, ma anche per la squadra bergamasca le speranze di vincere le scudetto si sono spente un po' troppo celermente nel corso dei mesi passati.

Una squadra che ci sta piacendo in modo particolare, comunque, è il Sassuolo, grazie a un comparto offensivo da leccarsi i baffi e che viene da pensare che non per molto ancora rimarrà nella stessa squadra, date le voci di mercato che comunque continuano ad accostare il buon Scamacca ad altri lidi, assieme al fidato compagno di squadra, Frattesi.

Insomma, non ci resta che vedere come proseguirà la stagione: riusciranno i nerazzurri a riprendersi la testa della classifica o una delle due di testa si aggiudicherà lo scudetto? E la Juve riuscirà ad impensierire concretamente questo terzetto? La risposta alle prossime giornate!