Per Vogogna-Juventus Domo un assistente di serie A

Dirige Patrick Balzano della sezione di Biella. Collaboratori sono Fabrizio Morandi e Salvatore Affatato della sezione VCO.

Succede anche questo nell’11a giornata del girone A di Promozione. Succede che il derby tra Vogogna e Juventus Domo 'riceva' un guardalinee di serie A. Sì, perché in campo c’era anche lui, Affatato, impegnato lungo la linea laterale di campo davanti alle due panchine.

Un protagonista di grido, potremmo dire, che sta calcando i campi di Serie A e B e che si è messo a disposizione anche nelle categorie minori vista la cronica carenza di giacchette nere. Affatato ha fatto da assistente al direttore di gara Balzano nel derby ossolano, partita ben diretta dall’arbitro della sezione di Biella.

Contemporaneamente, a Novara, per Sparta-Dormelletto, come guardalinee c'era Damiano Di Iorio, l’altro collaboratore del VCO che pure 'sbandiera’ in serie A.