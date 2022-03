La Soms di Domo premiata al ‘Premio letterario Milano International 2021’

La storia della SOMS di Domodossola si arricchisce ancora di più, difatti, nella giornata di ieri, domenica 6 marzo, la Società Operaia ha ricevuto, nell'ambito della Kermesse ‘Premio letterario Milano International 2021’, il ‘Premio Speciale per la mutualità e l'impegno culturale’.

La motivazione che ha portato la SOMS di Domodossola a raggiungere questo pregevole riconoscimento è stata la seguente: "La Commissione del Premio Milano

International ha decretato l’assegnazione del premio speciale per la mutualità e l’impegno culturale alla S.O.M.S di Domodossola per l’Alto impegno in campo umanitario e culturale atto a promuovere la socialità e lo scambio relazionale lungo un percorso ricco di iniziative che si protrae da oltre 160 anni".

Hanno ritirato il premio il presidente Riccardo Vespa con la vice presidente Maria Grazia Bergamasco.