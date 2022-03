Ucraina, Montani: ''Sono contro la guerra. Putin è colpevole di quanto sta accadendo''

La Russia ha invaso l’Ucraina. Cosa ne pensano i tre parlamentari del Vco?

E’ Enrico Montani (senatore Lega) a rispondere:

"Sono contro la guerra a prescindere, si tratta di uno strumento che per quanto mi riguarda non va mai utilizzato. Questo conflitto l’ha cominciato Putin e dunque Putin è colpevole di quanto sta accadendo in Ucraina. Io poi mi faccio una domanda: qual è l’utilità di avere l’Ucraina nella Nato? Perché, alla fine della fiera, sembra essere questo il motivo che ha innescato la guerra. Io rispondo nessuna: è stata un’inutile provocazione. Detto questo, ci saranno stati in ballo anche risvolti economici, che in parte conosciamo e in parte no. Chi è senza peccato scagli la prima pietra".

C'è chi difende Putin, anche lei?

"La mia posizione è di ferma condanna verso Putin perché fare la guerra è stato il più grande errore potesse fare. Anche se va detto che lui in passato, su alcuni valori, ha avuto un riconoscimento da parte dell'Occidente; in fondo da lui in passato andavano tutti".