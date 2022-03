Villadossola, Pd: “Preoccupati per le condizioni delle barriere al parco giochi di via Zonca”

“Care concittadine e cari concittadini, non possiamo non dirci preoccupati per la situazione di Villa. Ma questa volta non si vogliono avviare polemiche con l'amministrazione Toscani per le scelte di natura gestionale di cui avremo modo ancora di parlare. Questa volta siamo preoccupati per la sicurezza di tutti e, in particolare, dei bambini. I momenti di svago e di socializzazione sono alla base della crescita dei nostri piccoli ed è normale che occorra prestare attenzione ai pericoli che possono incontrare e che si debbono prevenire. Quando ci si reca al Parco Giochi, e ci riferiamo a quello di via Idilio Zonca, al Rogolo, occorre cautela nel non lasciare soli i bambini che potrebbero avventurarsi sul 'percorso di pesca' che conduce a San Bartolomeo. Le barriere appaiono molto ammalorate. In alcuni casi l'assenza di parti di protezione sono state sostituite da barriere provvisorie. In altri casi, come evidenziato dalle fotografie, le barriere sono del tutto assenti. Si spera di non venir tacciati di sterile allarmismo, qui non c'entra la politica, c'entra la sicurezza di tutti e l'attenzione di un' Amministrazione che non può dimenticarsene”.

Così in una nota il direttivo del Circolo del Partito Democratico di Villadossola.