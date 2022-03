Villadossola, il sindaco replica al Pd sul parco giochi di via Zonca

Carissimi cittadini, come molti sanno nel primo anno di insediamento abbiamo istituito un numero Whatsapp per ricevere i vostri messaggi con le segnalazioni (anche corredate da foto) su qualsiasi situazione critica del nostro territorio.

Devo dirvi che ne abbiamo ricevute moltissime: buche sulle strade, piante pericolanti, tombini intasati, barriere pericolanti, e moltissime altre segnalazioni che ci hanno portato a spendere nel primo anno più di 300.000 euro per eseguire le manutenzioni varie, tralasciate nel corso degli anni precedenti.

Oggi, dopo 4 anni di amministrazione, abbiamo la fortuna di ricevere le segnalazioni di criticità non solo con il numero apposito o in Comune, ma anche con i comunicati stampa del partito democratico! Ringrazio per l'interessamento del Pd per il nostro territorio, sfociato così all’improvviso!

Su quanto segnalato nel comunicato rassicuro i cittadini ed il partito democratico che è pronto un progetto per la posa di nuove barriere in sostituzione di quelle esistenti (con già i pareri della commissione del paesaggio e della soprintendenza).

Inoltre, vista la preoccupazione per la sicurezza dei nostri bambini palesata sul comunicato stampa, mi duole ricordare alla segreteria del Partito Democratico che nessuno dei parchi giochi della città ereditati dalla passata amministrazione era a norma, non era stato stipulato nessun contratto per le manutenzioni e non erano mai state fatte le verifiche annuali sulla sicurezza obbligatorie per legge. Sottolineo che pure allora la sicurezza dei nostri bambini era importante, tant’è che abbiamo da subito investito circa 200.000 euro per metterli tutti a norma ed in sicurezza.

In conclusione voglio ribadire che i parchi giochi sono tutti a norma, per cui ritengo strumentale associare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo pubblico con la sicurezza dei parchi giochi.

Da ultimo voglio comunicare che la sistemazione del percorso pesca ,come già programmata, verrà eseguita a seguito dell'approvazione del bilancio 2022.

Sicuramente noi non facciamo la politica dei comunicati stampa, ma amministriamo la nostra città.

Il sindaco di Villadossola

Bruno Toscani