Moreno Bossone nominato segretario provinciale del partito di Clemente Mastella

Continua l’organizzazione territoriale di ‘Noi Di Centro’, il partito di centro guidato a livello nazionale da Clemente Mastella e Giorgio Merlo. Dopo la nomina dei segretari regionali, il partito si sta strutturando a livello provinciale e locale. Anche il Verbano Cusio Ossola ha il suo nuovo segretario.

È Moreno Bossone. Esponente politico di lungo corso che ha sempre militato in partiti e in movimenti di matrice e di cultura centrista, Moreno Bossone ha il compito di organizzare il partito in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali politici ed amministrativi.