Crevoladossola approva il bilancio di previsione

Venerdì 25 marzo il consiglio comunale di Crevoladossola ha approvato il bilancio per il prossimo triennio.

“Nonostante le incertezze legate alla difficile situazione generale, che sta incidendo anche sugli enti locali, a partire dall’aumento del costo dell’energia, siamo riusciti a non toccare le tariffe dei servizi a domanda individuale e a non aumentare il carico fiscale sui cittadini”. Evidenzia la maggioranza guidata dal sindaco Giorgio Ferroni.

In merito all'approvazione il gruppo consiliare Per Crevoladossola precisa: “Il PNRR è un’opportunità che abbiamo voluto provare a cogliere con una serie di proposte ampia ed importante, in caso di riscontro positivo, in tale caso potremmo essere chiamati a breve a fare delle importanti variazioni di bilancio in entrata. È stato un lavoro considerevole che ha coinvolto tutta l’amministrazione ed i dipendenti, che cogliamo l’occasione per ringraziare”.

“Ci teniamo a sottolineare che anche in questo clima generale non favorevole abbiamo previsto un bilancio coraggioso che accetta le sfide dell’innovazione coerentemente con gli impegni presi in campagna elettorale.

Il lavoro del cantiere della nuova scuola sta andando avanti senza problemi e contiamo di avere entro l’anno la consegna dei lavori. Ora mettiamo in campo altri 250.000 € per il completamento delle aree esterne che renderanno da subito fruibile l’opera. L’altra direttrice del programma elettorale riguarda il recupero funzionale di villa Cesconi/Renzi a Preglia come nuova sede municipale, per i cui lavori abbiamo ricevuto un contributo di 264.000 € dallo stato. Il primo lotto è stato appaltato e a breve inizieranno i lavori. Altri 140.000 € saranno destinati alla mobilità sostenibile che collegherà il nuovo polo scolastico di Preglia a Bisate.

Sono scelte importanti che ridisegnano in chiave moderna e funzionale l’assetto del comune nel sistema dei servizi alla cittadinanza, a partire da quelli scolastici e comunali. Ovviamente la parte principale la fanno gli interventi in corso nel nuovo polo scolastico e nella Villa Cesconi, ma, al tempo stesso, non abbiamo dimenticato di investire nel recupero del patrimonio storico e culturale a partire da 50.000 € per la progettazione esecutiva del recupero del centro storico di Crevola che verrà eseguito per lotti nei prossimi anni. Ma oltre agli interventi materiali c’è in campo un’idea importante di sviluppo in chiave turistico culturale del territorio che a breve presenteremo al pubblico.

Nella nostra comunità, serve sempre attenzione per le frazioni e pertanto, prevediamo anche interventi straordinari di viabilità fra cui nuovi parcheggi nelle frazioni di Caddo e Oira per una cifra di investimenti di circa 65.000 €. Sono anche previsti 50.000 € per il completamento del recupero dell’alpe Variola. Il bilancio chiude complessivamente su un pareggio di 5.600.000 €.

È un lavoro che ci rende orgogliosi e fiduciosi e questa fiducia la condividiamo con tutta la cittadinanza crevolese che ringraziamo del consenso di cui ci ha onorati negli anni”.