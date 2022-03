Pizzi: “ Sono curioso di vedere la faccia di chi avrà il coraggio di dirci che rinuncia a 130 milioni di fondi pubblici per un nuovo ospedale”

“La lettera di Snam va semplicemente letta come una notizia positiva e va a confermare quello che abbiamo sempre detto: il gasdotto si può spostare e ad un costo che si avvicina a quanto ipotizzato dai nostri uffici”. Lo dichiara il sindaco Lucio Pizzi.

“La cifra richiesta da Snam, eventualmente da discutere così come la tempistica, rappresenta una percentuale certamente non significativa (0,50%) del finanziamento pubblico da 130 milioni di euro di Inail per un nuovo e moderno ospedale” sottolinea Pizzi.

“Inoltre va anche considerato che i costi complessivi di urbanizzazione dell'area risulterebbero inferiori alla media in quanto il terreno risulta adiacente alla viabilità provinciale e di conseguenza non serve realizzare neanche un metro di strada. A questo va poi aggiunto che le reti di acquedotto ed elettricità sono altrettanto prossime così come il depuratore” spiega il sindaco domese.

“Va ricordato inoltre che la Regione, al di la delle promesse, non ha ancora fatto nessun atto formale e questo non consente l'attivazione di alcuna procedura. Quindi, come abbiamo sempre ribadito, senza un accordo di programma firmato dalla Regione l'amministrazione comunale ha le mani legate sotto tutti gli aspetti” continua Pizzi.

“Il gioco appare chiaro, chi ha competenza di decidere e avviare la procedura, cioè la Regione a forte trazione leghista, sta cercando scuse per non mantenere le promesse invece di assumersi le proprie responsabilità” attacca Pizzi.

“Sono curioso di vedere la faccia di chi verrà a raccontarci di voler rinunciare a un finanziamento pubblico di tale portata per la realizzazione di un nuovo e moderno ospedale che potrebbe dare le risposte che merita il nostro territorio, per mettere invece una pezza ai vetusti ospedali esistenti con l'aiuto di chissà quale privato” l'affondo del sindaco domese.