A Domobianca365 si corre la "Luse Avis Race"

Oggi pomeriggio, all’Alpe Lusentino di Domodossola, si corre la terza edizione della manifestazione podistica “Luse Avis Race”, il trail organizzato dall’Atletica Avis Ossolana rimandato per maltempo sabato scorso, con partenza alle ore 18:30. Iscrizioni sul posto con ritrovo alle ore 17:30.

È un percorso immerso nella natura per complessivi 8 km (2 giri da 4 km), che raggiungerà la splendida pineta che si espande tra l’Oratorio di San Bernardo e l’alpe Foppiano; dopo oltre un chilometro e mezzo di falsopiano, si ridiscenderà all’Alpe Lusentino. Il dislivello positivo complessivo dei 2 giri è pari a 350 metri (175 metri a giro).

Previsto un riconoscimento ai primi 100 iscritti, alle prime 3 donne e ai primi 3 uomini, oltre a numerosi premi a estrazione. Seguirà un pasta party e musica con dj set, organizzati da Domobianca 365. L’impronta della serata vuol essere quella dello sport coniugata al divertimento.

La manifestazione è anche la seconda delle quattro prove del circuito “Avis Cup 2024”, un circuito che prevede 3 classifiche finali, sia femminili che maschili: una per i migliori piazzamenti, una per la frequenza di partecipazione (dando così modo a tutti, indipendentemente dalle potenzialità, di poter vincere), e una per i migliori donatori Avis. La terza gara del circuito sarà il “Trofeo del Donatore Avis” che si correrà il 29 luglio a Calice di Domodossola, mentre l’ultima gara sarà il collaudato “Trail del Calvario” il 6 ottobre a Domodossola, le cui iscrizioni cominceranno dal 1° agosto, on line sul sito www.wedosport.net.

Anche per chi non avesse corso la prima prova del circuito “Avis Cup”, essere presente sabato sera potrà consentire di scalare le classifiche. Maggiori informazioni sul “Luse Avis Race” e sul circuito “Avis Cup” sono reperibili sulla pagina Facebook dell’Atletica Avis Ossolana e sul sito www.traildelcalvario.com. In caso di maltempo, la data del recupero del “Luse Avis Race” sarà comunicata sulla pagina Facebook e sul sito di cui sopra.