Le previsioni meteo per il fine settimana

Dopo le piogge di ieri e le nevicate nelle valli, anche per il weekend sono attese nuove precipitazioni anche se vi saranno pure alcuni sprazzi di sole. “L’allontanamento della perturbazione di ieri verso il basso Tirreno favorirà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un'attenuazione del maltempo, con precipitazioni sparse e quota neve in rialzo fino al 1000 m dalla tarda mattinata. Da domenica è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni con sporadiche piogge sparse, mentre lunedì la nostra regione rimarrà ben soleggiata. L'ingresso di aria fredda a ridosso dei settori alpini provocherà un generale marcato calo delle temperature”.

SABATO 2 APRILE 2022

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino con progressive schiarite al pomeriggio. Precipitazioni: deboli sparse, più probabili sulla fascia pedemontana alpina al mattino e sulle zone al confine con la Liguria nel pomeriggio, moderate al mattino sul Cuneese; esaurimento in serata. Quota neve sui 600-800 m e fino a 400 m sul Cuneese, in rialzo sui 1000 m dalla tarda mattinata. Zero termico: in aumento fino a 1200 m, sugli 800-900 m sulle Alpi. Venti: moderati o localmente forti nordorientali in montagna con rinforzi sui rilevi meridionali; in pianura da est al mattino e da nord al pomeriggio, deboli o localmente moderati con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino al mattino e in valle Ossola al pomeriggio

DOMENICA 3 APRILE 2022

Nuvolosità: cielo soleggiato al primo mattino con nubi in graduale aumento fino ad avere cielo nuvoloso dalle ore centrali. Precipitazioni: al pomeriggio deboli sparse, più diffuse sulle zone centro-orientali. Quota neve sugli 800 m. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1000 m. Venti: deboli, dai quadranti meridionali in montagna e prevalentemente nordorientali in pianura