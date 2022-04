Una buona Cestistica cade contro Settimo FOTO

Niente da fare per la Cestistica, che per 25', nonostante le solite assenze, culla il sogno di conquistare la prima vittoria della post season. Settimo, sorniona, rimane in partita e poi approfitta del fiato corto degli avversari per piazzare l'allungo decisivo nell'ultimo quarto, imponendosi poi per 57-68.

Tornava in panchina dopo il Covid coach Massimo Marchi, che ha analizzato così la partita.

"Nel primo tempo siamo stati avanti grazie alle giocate di Donaddio e Frank, poi loro sono stati bravi a rientrare e a prendere il comando delle operazioni. Avevamo tantissimi assenti e devo dire bravi ai giovani che hanno avuto tanti minuti, alternando ottime giocate a qualche ingenuità.Adesso abbiamo un'altra partita interna, venerdi con Montalto Dora e speriamo di recuperare qualche assente"

Cestistica Domodossola- Settimo Torinese 57-68( 17-14, 40-27, 49-47). Cestistica: Furgeri 2, Cuzzolin 6, Brocca T 3, Cerutti ne, Frank 13, Bionda 3, Maestrone3 8, Donaddio 20, Trapani 2