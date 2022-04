Emergenza idrica a Cuzzago, la minoranza: “Parzialmente accolte le nostre richieste”

“Prendiamo atto che sono state parzialmente accolte le nostre richieste formulate il 5 aprile per affrontare l'emergenza acqua in Frazione Cuzzago”. È quanto scrive via social la Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago.

Dopo un sopralluogo del 4 aprile legato alla riparazione di una perdita sulla tubazione dell'acquedotto lungo Via Risorgimento, il consigliere di minoranza Andrea Monti aveva scritto al sindaco Fovanna e ad Acqua Novara.Vco segnalando che “da giorni gli abitanti della Frazione di Cuzzago hanno gravi problemi di approvvigionamento d'acqua, ma dando atto che sia i tecnici sia gli operai dell'Ente gestore del servizio stanno costantemente lavorando per risolvere il problema in oggetto dovuto a perdite nelle condotte aggravate dalla prolungata siccità”.

Monti ha chiesto al presidente Emanuele Terzoli di Acqua Novara.Vco “di attivare, qualora l'emergenza si dovesse protrarre oltre la giornata odierna (5 aprile ndr), le misure previste nel Piano d'emergenza dell'approvvigionamento idropotabile e comunque di attivare ogni iniziativa utile per limitare il più possibile i disagi per gli utenti”. E inoltre “finita l'emergenza, di dispone una ricognizione con verifica delle criticità (perdite importanti nelle tubazioni) al fine di pianificare interventi di riparazione volti a prevenire ulteriori disagi in futuro”.

Il consigliere di minoranza ha chiesto inoltre primo cittadino Elio Fovanna di “verificare le parti della Frazione di Cuzzago maggiormente interessate dalla problematica in oggetto individuando le famiglie coinvolte coordinandosi con Acqua Novara VCO al fine effettuare interventi mirati e di “informare costantemente la cittadinanza di Cuzzago in merito agli sviluppi della vicenda”.

(Foto social)

In allegato la missiva inviata al sindaco e ad Acqua Novara.Vco.