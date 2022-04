Torna alla vittoria la Cestistica

Può finalmente sorridere la Cestistica. Sarà un caso, ma nella prima partita con quasi tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per Maglio e Cerutti, i granata hanno ritrovato quel successo che nella poule promozione non era ancora arrivata. Finita dunque la striscia negativa al termine di una partita dominata dal 1' al 40', con De Tomasi e compagni bravi a prendere il comando delle operazioni da subito, senza mai lasciare la presa sul timone. " Una vittoria che ovviamente non sposta nulla per la classifica, ma che è un giusto premio per quello che questi ragazzi hanno dovuto sopportare fino ad oggi. Non siamo stati fortunati, questo credo che sia oggettivo, ma abbiamo dimostrato che quando la malasorte ci lascia in pace possiamo essere competitivi contro tutti-l'analisi post partita di coach Massimo Marchi

Cestistica Domodossola - Montalto Dora 79-65 (23-13, 38-30, 59-51) Domodossola: De Tomasi 14, Brocca T., Lenzi 1, Ranzani, Cerutti n.e., Frank 11, Bionda, Carusi 8, Brocca G., Maestrone 5, Donaddio 23, Baldini 17 All. Marchi