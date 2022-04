Associazione Terra Donna, convocazione assemblea ordinaria il 20 aprile

L’associazione Terra Donna ODV indice l’assemblea ordinaria annuale presso il Centro Servizi Territoriali di Domodossola, in via Canuto 12. Come da statuto, l’assemblea è convocata per il giorno martedi 19 aprile 2022, alle ore 18, in prima convocazione e per il giorno mercoledi, 20 aprile, ore 18, in seconda convocazione.

All'ordine del giorno il bilancio 2020 e l'approvazione degli aggiornamenti richiesti dalla Regione; l'approvazione del bilancio 2021; la relazione attività per il 2021; la verifica elenco soci ed approvazione eventuali espulsioni. Altro argomento in discussione saranno i progetti per le future attività.