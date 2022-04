Il gruppo Altair entra in Eliossola

Passano di mano alcune quote della società di elicotteri di Domodossola. Il gruppo Altair di Villadossola è entrato in Eliossola, anche su invito dagli attuali proprietari che hanno così voluto dare un futuro alla società che nel 2023 compirà 30 anni di vita.

La scelta ci viene spiegata da Mimmo Spanò, uno dei soci fondatori di Eliossola.

‘’Nel 1993 eravamo partiti con un elicottero, oggi ne abbiamo 10 e con il nuovo socio Altair incrementeremo la flotta perché esploreremo altri ambiti: sia l’elisoccorso che il trasporto dei tecnici su piattaforme’’.

Altair è socio di maggioranza?

‘’No, per ora non è socio di maggioranza ma lo diverrà in futuro. Noi abbiamo garantito la nostra presenza ma l’obiettivo nostro è che la società vada avanti nella sua attività. Oggi siamo rimasti la sola società di elicotteri con sede legale nel Vco ad essere in possesso delle licenze rilasciate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione civile, che invece ha revocato le licenze ad altri che non possono più operare, né nel trasporto aereo né nel lavoro aereo. Come è facilmente verificabile sul sito dell’ente nazionale della navigazione civile’’.

Eliossola era stata multata con altre società dall’autorità garante della concorrenza per ‘indebita concorrenza’'.

‘’La vicenda ci ha creato problemi ma siamo riusciti a sopperire e la multa di 1 milione e 300 mila euro è stata pagata. La sentenza era purtroppo inappellabile, ma la sanzione non è risultata determinante per la nostra attività’’.

Perché?

‘’Nelle gare di appalto è facoltà delle amministrazioni decidere se una società può o meno essere invitata. E molte Regioni non ne hanno tenuto conto, anche perché nel frattempo siamo stati sottoposti ad una serie di procedure e passaggi che hanno dimostrato che le gare vengono fatte con una procedura diversa da quella che si faceva prima’’.

Quindi Eliossola continua a lavorare in altre regioni?

‘’Abbiamo 30-35 dipendenti ma nella stagione antincendio arriviamo a 40-45. L’anno scorso ci siamo aggiudicati la gara per l’antincendio nella Regione Calabria, dove mettiamo a disposizione 4 elicotteri fissi. Con giugno avremo 4 elicotteri nella base calabra, due in Campania e 2 in Lazio e uno in Toscana, sempre per attività antincendio e protezione civile. Uno di quelli dislocati in Calabria fa attività di protezione civile ad ampio raggio e opera 365 giorni l’anno nella base fissa a Catanzaro, nell’area dove c’è il palazzo regionale. Gli altri nostri clienti sono Enel, Terna e con loro lavoriamo un po’ in tutta Italia. Inoltre abbiamo un’altra base permanente a Fondi (Latina) per operare nella zona degli Appennini del Centro Italia’’.