Premosello, la minoranza: “L'accesso agli uffici comunali torni alle modalità pre emergenza”

La minoranza di Premosello chiede che l'accesso agli uffici comunali torni a svolgersi al più presto nella modalità pre pandemia.

Scrive il capogruppo della lista civica Colloro Premosello Cuzzago Andrea Monti: “L'11 aprile 2022 abbiamo inviato al Comune, e per conoscenza al Prefetto, una richiesta, volta a ripristinare l’accesso agli uffici del nostro Comune secondo le modalità in vigore sino alla entrata in vigore della dichiarazione dello Stato di emergenza Covid-19 (gennaio 2020).

I nostri concittadini -e noi con loro- non comprendono i motivi che giustificano questa prosecuzione dell’attuale accesso agli uffici nel nostro Comune, avendo tra l’altro constatato come in altri Comuni questa misura sia stata attuata in via eccezionale ed in maniera assolutamente temporanea.

Ci aspettiamo, da parte dei soggetti che abbiamo coinvolto attraverso la richiesta ed in particolare da parte del Sindaco, che rappresenta la parte politica/amministrativa, risposte chiare e precise.

Vorremmo sapere l’indicazione delle eventuali disposizioni normative cogenti (con relativi estremi e date di emanazione) che impedirebbero la riapertura ordinaria.

Ripetiamo che, per rispetto degli utenti ed in forza della tanto sbandierata trasparenza, è opportuno sapere se gli uffici restano accessibili secondo le attuali modalità in seguito a normative specifiche (di cui vorremmo conoscere puntualmente gli estremi ed i motivi che permettono ad altri Comuni di disattenderle!) oppure se tale modalità di accesso è stabilita nell’ambito dell’organizzazione della attività lavorativa del nostro Ente e, conseguentemente, il nominativo del soggetto che ha assunto questa decisione”.