A Locarno è ora di Movie Opening Festival 2022

Per l'inaugurazione stagionale, Movie-Locarno organizza 5 giorni di festa ed eventi con concerti tributo a Coldplay, Vasco Rossi con Vasco Jam, Jovanotti, la party Band Divina, i DJ'S Da Brozz e Kenny Ground, artisti di strada e animazioni per famiglie.

PROGRAMMA:

Giovedì 14 aprile

19:00 Inaugurazione 138 Colors Locarno

19:15 Concerto Musica Cittadina Locarno

21:00 Everplay - Concerto tributo Coldplay

Venerdì 15 aprile

18:00 Movie Aperò Time & DJ set

21:00 Concerto Vasco Jam

22:45 DJ Yatu

Sabato 16 aprile

15:00 Spring Session by DJ Toshka

18:00 Air Styling by BE-ONE

21:00 Kenny Ground & Kistian Vivo (Dj set e live tribal percussion)

Domenica 17 aprile

15:00 Artisti di strada - Orit Gutman presenta L'albero dei desideri

18:00 Christian Cattaneo

20:30 Divina - Party Band

22.30 Da Brozz Show

Lunedì 18 aprile

15:00 Spettacoli per famiglie - Il Circo dei burattini - giochi in materiali riciclati - by Teatro dei Fauni

18:00 Concerto tributo a Jovanotti