5 motivi per scegliere un live casino rispetto ad uno fisico o online classico?

I live casino sono un nuovo modo di giocare sempre più apprezzato in tutto il mondo. Sempre più siti propongono questo metodo di gioco rispetto al casino online tradizionale. Potete farvi un idea di cosa sia e come funzioni un live casino seguendo questo link https://alfcasino.com/it/games/live-casino È uno degli ultimi siti che ha deciso di offrire questo tipo di esperienza ludica agli amanti del genere. Che cosa è e che cosa si fa in un casino live in streaming? Essi sono dei siti internet o app dove è possibile giocare ad una vasta varietà di giochi d'azzardo. La differenza principale con i casino tradizionali è che si gioca tramite pc, smartphone o tablet ed una connessione internet. Di conseguenza la tua partita può inziare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e può terminare in ogni momento, basta che sia tu a decidere quando. Al contempo rispetto ai casino online classici c'è la presenza di una persona che da una stanza si riprende in diretta con una telecamera (live streaming) e ti accompagna durante le tue partite come se fossi in un casino reale. Ma perché questi siti web di casino tendono sempre più a proporre questo strumento? Perché si colloca esattamente a metà fra un casino tradizionale e un casino online classico. Dopo questa introduzione eccomi pronto a spiegarvi 5 motivi per cui scegliere i casino live rispetto a quelli tradizionali o online classici.

1 Esperienza di gioco superiore.

Nei casino live in streaming l'esperienza di gioco è molto più simile all'esperienza reale che si può ottenere in un vero e proprio casino. La presenza di un croupier o dealer fa si che i tempi di gioco siano dilatati e più simili alla realtà, al contrario dei casino online dove il ritmo diventa frenetico e le attese fra una giocata e l'altra sono annullate totalmente. Inoltre si possono sentire i rumori degli altri tavoli dandoti l'esperienza di essere al centro della sala di un casino tradizionale. Per questi motivi i giocatori preferiscono il casino live rispetto al casino online classico.

2 Possibilità di monitorare la partita

Un'altra caratteristica che distingue i casino live da quelli online classici è la possibilità di monitorare la partita. Avendo sempre visione sul dealer infatti è possibile tenere sotto controllo quello che sta facendo in ogni momento. Naturalmente non c'è pericolo che ci siano brogli o sotterfugi in nessun casino online con licenza, però chiunque si sentirebbe più tranquillo ad avere la possibilità di controllare il tutto piuttosto di doversi fidare ciecamente di una macchina come in un casino online.

3 Semplicità d'uso

I casino live hanno un'immediatezza e facilità d'accesso incredibili. Chiunque può accedervi con una connessione ad internet e senza doversi preparare e muovere con qualche mezzo per andare in un casino tradizionale. La comodità di poter inziare a giocare in ogni momento e comodamente da casa è quello che ci vuole quando vuoi fare qualche giocata senza doverti scomodare troppo. Non c'è pericolo che i tavoli da gioco possano essere occupati e tu sia costretto ad attendere il tuo turno, ce ne sarà uno sempre a disposizione ad aspettarti.

4 Interazione con gli altri

I casino live rispetto ai casino online danno la possibilità di interagire tramite chat sia con il croupier sia con gli altri giocatori. È chiaro che ciò non è paragonabile all'esperienza di un casino tradizionale, ma con questo strumento di interazione si può ottenere un esperienza di gioco simile con la comodità di trovarsi sul divano di casa.

5 Sistemi avanzati di protezione dei dati

La maggior parte dei casino live in streaming possiede una tecnologia di protezione dei dati personali di livello altissimo. Non c'è pericolo che i tuoi dati o i tuoi soldi vengano rubati e utilizzati in modo improprio.