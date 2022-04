A Domobianca365 la Pasqua si festeggia in mezzo alla natura

Domobianca365 riparte a Pasqua. Nel prossimo weekend, da sabato 16 aprile, la stazione turistica di Domodossola riapre i battenti con una serie di eventi e con la sua offerta gastronomica per accogliere tutti coloro che vorranno trascorrere questi giorni di festa in famiglia e con gli amici in un ambiente montano, facilmente raggiungibile – a solo un ora e mezza da Milano, Varese, Como e a 100 km da Novara – e con un divertimento garantito. Da sabato prossimo apriranno LuseBar, Parco Avventura e noleggio di e-bike.

LuseBar, il locale situato alla partenza della seggiovia, di fronte al parcheggio di delll'Alpe Lusentino, è punto di partenza e di ristoro dopo camminate, escursioni e gite a piedi o in mountain bike. Con un menù fatto di piatti semplici e gustosi, che strizzano l’occhio anche ai palati più esperti, LuseBar è ideale per uno spuntino, un aperitivo o per un pranzo.



Il giorno di Pasquetta, non può mancare la classica gita fuori porta, Domobianca365 propone la super grigliata mista di carne. La giornata avrà come colonna sonora la musica del DjSet e potrà essere completata da un giro nel Parco Avventura - con 14 postazioni, passaggi e carrucole nel bosco di larici e pini.



Il weekend di Pasqua segna la ripartenza dopo la stagione invernale di Domobianca 365 che sarà scandita da un calendario fitto e ricco di appuntamenti che, da aprile a ottobre, fornirà molteplici occasioni per salire a Domobianca365. Gli appassionati di trekking, running, downhill e mountain bike avranno sentieri, percorsi e discese mozzafiato su cui cimentarsi. Chi ama il buon cibo, il vino e la birra, la musica e la montagna avrà a disposizione una ricca offerta di attività perfette anche per famiglie e bambini.