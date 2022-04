Juve Domo, duro comunicato degli Ultras contro alcuni esponenti di vertice della società

Ci troviamo qui a scrivere questo comunicato perché oggi più che mai la misura è’ colma!!!!!!!

Gli Ultras Domo sono composti da persone che hanno vissuto attivamente gli anni d’oro della serie C prima e delle categorie inferiori dopo.

In questi anni mai nessun membro del gruppo ha mai fatto mancare la propria presenza ed il proprio supporto!!

Quando le cose andavano “bene” le vittorie erano della squadra, della dirigenza e degli addetti ai lavori, poi, negli anni, quando le cose sono andate un po’ meno bene i giudizi sono cambiati :

alcuni tifosi sono amici di Enrico (allenatore esonerato) ma comunque sempre amico di tutti noi;

alcuni tifosi sono amici di Fabio (nel bene e nel male il più grande presidente mai avuto dopo Ezio);

alcuni tifosi non sono da imitare, brutto esempio per i giovani.

Abbiamo capito che alcuni tifosi non sono ben accetti fin dal giorno del 90esimo compleanno del nostro amato Domo….

Non un dirigente che se lo ricordasse, ma questi Tifosi (alcuni, dicono, anche violenti) sono riusciti ad andare a parlare con il responsabile della gestione dello stadio Curotti e sono riusciti a farsi autorizzare, dallo stesso, una festa a sorpresa a proprie (ultras) spese senza dover chiedere nulla alla società .

Tutti gli Ultras ultimamente non sono mai stati interpellati dalla società per un “qualsiasi” evento/manifestazione, ultimamente non sono maistati coinvolti nemmeno per la vendita degli abbonamenti!

Gli Ultras da oggi 19 aprile 2022 hanno deciso di mettere a riposo (almeno per il momento) gli striscioni e la loro partecipazione (ovviamente come gruppo e non individualmente) alle partite della Juventus Domo.

Le varie vicende che ci siamo trovati ad affrontare hanno evidenziato l’impossibilità di esporre nelle varie trasferte gli striscioni che rappresentano una città.

La mentalità Ultras ci impone di agire in maniera chiara e decisa in ogni situazione!!

Non abbiamo più i numeri e non possiamo più permetterci di rischiare denunce o schiaffoni se i primi a minacciarci sono gli esponenti di vertice della società !!

Questa decisione è’ stata maturata anche dalle deplorevoli vicende avvenute nel post partita della vittoriosa prestazione contro il Dormelletto , al termine della quale è stato esposto uno striscione certamente polemico, certamente dai toni pesanti, ma che avrebbe dovuto rafforzare l’orgoglio di indossare una maglia per Noi unica e Indiscutibile.

Siamo stati tacciati di minacce verso i nostri ragazzi (che per età potrebbero essere nostri figli e/o fratelli) , e ripetiamo nostri ragazzi, atto a dir poco vergognoso che ha messo ancora più a nudo quanto sopra riportato !

Sia chiaro : il Curotti è e sempre sarà la nostra casa e la Juventus Domo la nostra immortale passione !!!

La Juventus Domo è patrimonio della città di Domodossola e non una proprietà privata.

Ricordate sempre: le persone passano, il Domo resta ed Il Domo siamo Noi!!!

Vi assicuriamo che non è un addio ma un arrivederci, perché “Noi” ci siamo e ci saremo sempre !!!

Ora ragazzi ,tirate fuori gli attributi e salvatevi… magari senza di noi “male assoluto” sarà più facile!!!

E’ stata una scelta sofferta ma condivisa , un consiglio : “amate la Maglia quanto l’amiamo noi!!”

Sempre nel Nostro cuore : Forza Domo!!!