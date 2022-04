"Fuori gli antiabortisti dai consultori", bagarre in Consiglio Regionale VIDEO e FOTO

È di nuovo bagarre a Palazzo Lascaris sui 400 mila euro che l'assessore regionale Maurizio Marrone ha deciso di destinare ad un fondo per aiutare le donne, in difficoltà economica, a non abortire. La minoranza, mentre era in discussione il question time sul tema della consigliera regionale del M5S Sarah Disabato, ha esposto lo striscione "Fuori le associazioni antiabortiste dai consultori", costringendo il presidente del Consiglio Regionale a sospendere la seduta.

Disabato (M5S): "Potenziate consultori e date i soldi direttamente alle donne"

"Questa - ha detto a gran voce l'esponente pentastellata - non è la via giusta per convincere le donne ad avere figli. Assessore Marrone lei sbaglia a destinare 400 mila euro alle associazioni pro-vita, quando può darli direttamente alle donne tramite un percorso strutturale di aiuto". "Basta - ha rincarato Disabato - alle mancette per le associazioni pro vita. Aiutare le donne in difficoltà è giusto e onorevole ma va fatto in altro modo, potenziando i Consultori e i servizi sanitari, affidando le donne a personale qualificato, prevedendo forme di sostegno diretto che passino tramite criteri oggettivi senza il coinvolgimento di altri enti o associazioni".

Marrone: "Noi garantiamo vera libertà scelta delle donne"

"Ricordo - ha replicato Marrone - che l'interruzione volontaria di gravidanza è regolata dalla legge 194, che molte persone a voce dicono di voler difendere, ma poco fanno in concreto. Noi stiamo dando attuazione a questa norma con un percorso che ha preso il via ad inizio legislatura, che mira a garantire la vera libertà di scelta della donna". "Quest'ultima - ha aggiunto - deve essere realmente autodeterminata e non vincolata o condizionata da gravi vulnerabilità sociali, come nei casi in cui il partner non voglia farsi carico del bambino".

"Basta scelte patriarcali sui nostri corpi"