Perché conviene recuperare il calore nel ricircolo d'aria

Recuperare il calore nel ricircolo d’aria significa risparmiare gas e corrente migliorando il confort abitativo e risparmiando denaro in bolletta. Oggi spiegheremo in che modo avviene questo recupero e quali sono gli strumenti da installare per procedere ad ottimizzare l’approvvigionamento energetico in casa.

Cos’è un sistema VMC?

Per recuperare calore vengono utilizzati scambiatori d’aria. Questi sistemi prendono il nome di scambiatore di calore o recuperatore di calore per il ricircolo dell’aria. Ci riferiamo a particolari dispositivi grazie ai quali si evita che il flusso d’aria in ingresso e il flusso d’aria in uscita si mescolino tra di loro pregiudicando l’efficienza dell’impianto noto come VMC.

In un sistema di ventilazione, infatti, la fase di ingresso dell’aria esterna va solitamente a sovrapporsi a quella di estrazione dell’aria interna. Questo flusso di correnti dissipa calore per cui la presenza di uno scambiatore d’aria serve per due funzionalità ovvero filtrare l’aria esterna ed espellere quella interna. Compiendo queste due operazioni lo scambiatore filtra sporcizia e calore mentre trattiene quello interno per conferirlo all’aria in ingresso.

Quali vantaggi offre?

Come avrai potuto intuire questo sistema risulta notevolmente vantaggioso per l’economia di casa e per l’ambiente. Difatti lo scambiatore con recupero di calore consente di purificare l’aria esterna immessa in casa ma anche di riscaldarla grazie al calore recuperato dall’aria uscita. Ecco spiegato il perché risulta essere così vantaggioso in termini ambientali ed economici.

Lo scambiatore d’aria serve anche a filtrare l’aria che entra in casa mentre, contemporaneamente, espelle quella ricca di CO2 che viene spinta all’esterno. Questo fa si che l’aria domestica sia sempre depurata e sicura per le vie respiratorie, spesso sensibili alle molecole che vi entrano in contatto.

Ovviamente i vantaggi non finiscono qui. Difatti lo scambiatore d’aria è un sistema che consente all’abitazione di salire di valore economico. Un immobile dotato di questo sistema di areazione controllato e ad impatto zero è sicuramente una caratteristica di rilievo sul mercato immobiliare.

Quanto costa?

Molte persone potrebbero essere intimorite dal costo impegnativo o dalla complessità dei lavori di installazione ma oggi, grazie all’innovazione sul campo energetico, non c’è più nulla di cui temere. Difatti bisogna sempre considerare che i prezzi sono piuttosto accessibili e personalizzabili in base al tipo di abitazione presso cui installare il sistema VMC. Inoltre questa soluzione corrisponde ad un vero e proprio investimento che, nel tempo, farà risparmiare parecchio denaro in bolletta compensando i costi sostenuti per realizzarlo.

Ad ogni modo esistono sistemi VMC per qualsiasi esigenza di spazio e di budget. Ciò che varia il costo di questi impianti è la portata, ovvero i metri cubi di aria che il sistema è in grado di ricambiare nell’aro di un’ora. Per di più i sistemi sono personalizzabili, ovvero modellabili con funzionalità extra in base alle proprie esigenze di efficienza energetica e di depurazione dell’aria interna.

In conclusione, come avviene per qualsiasi decisione che riguardi il miglioramento del confort abitativo, vale sempre la pena prendersi tutto il tempo di valutare costi e preventivi col fine di adocchiare la soluzione più idonea e considerando che, una scelta del genere, comporta un risparmio economico sul lungo periodo da non trascurare.