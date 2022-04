Tennis tavolo, a Villa la quinta tappa del circuito giovanile piemontese

Il PalaCsi di Villadossola ha ospitato la quinta tappa del circuito giovanile piemontese, ormai manifestazione fondamentale per tutto il movimento e giunta alla 36esima edizione. Trentotto gli iscritti, in rappresentanza di TT.Biella, TT.Novara, TT.Splendor Cossato,TT.Romagnano, TT.Enjoy torino e TT.Coumba Freide Aosta. Presenti anche gli ossolani con ben 10 ragazzi, tutti neofiti a parte il veterano, si fa per dire, Mattia Delai, ormai una certezza. Proprio lui ha vinto agevolmente sia nell'under 17 che nell'under 19, dimostrando di essere ai vertici regionali.

Nella categoria under 19 hanno partecipato anche Andrea Giovanna, Gabriele Pellanda e Giovanni Lolli: non sono riusciti però a superare il girone, Nell'under 17 sempre loro, con miglior risultato ottenuto da Giovanna che ha vinto il tabellone di consolazione. Tra gli altri risultati, da segnalare nell'under 15 Baldiraghi che ha vinto il girone di consolazione mentre nell'under 13 hanno partecipato Ivan Tonietti, Alessio Lorini, Filippo Ferrari e Lorenzo Zaretti, con gli ultimi due che hanno fatto la finale del tabellone minore, vinta da Zaretti. Nell'under 11 bel terzo posto finale per Ferrari, quinti Lorini e Zaretti: eliminato invece dal girone e terzo nel tabellonedi consolazione Samuel Grasso. Zaretti conferma quindi la quarta posizione nella classifica di categoria, Ferrari sale invece al dodicesimo posto: Ferrari terzo poi nell'under 9 e sesto nella generale.

Ora riflettori puntati alla finalissima dell'8 maggio a Isola d'Asti dove i migliori venti per categoria si sfideranno per gli ultimi punti a disposizione.