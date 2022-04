Un successo il primo corso per navigatori dell’Aci Vco

Si è svolto domenica 24 Aprile il corso per navigatori rally, organizzato dall’Automobile Club Vco, tenuto da Guido D’Amore, navigatore ligure che vanta nel mondo del rally risultati eccellenti sia a livello nazionale che internazionale. Tra i tanti impegni, oggi istruttore e responsabile per la sicurezza della Federazione sportiva di Aci, D’Amore gira l’Italia per incontrare, formare nuovi possibili protagonisti delle gare su quattro ruote.

Al via alle ore 9 di domenica, il corso si è protratto sino alla sera, con una pausa pranzo. Durante la giornata, alle lezioni di teoria tenute da D'Amore, si sono affiancati momenti di pratica con un auto da Rally, suscitando molto interesse tra i partecipanti.

Commenta il Presidente di Aci Vco, Giuseppe Zagami: ”siamo particolarmente onorati di aver avuto Guido con noi, un professionista dalla carriera straordinaria e allo stesso tempo molto soddisfatti della partecipazione numerosa e della riuscita dell’evento”.

A tutti gli iscritti è stato donato un kit da Navigatore e rilasciato un’attestato di partecipazione.