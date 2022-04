Rombano i motori, manca poco al via del 58° Rally della Valli Ossolane FOTO E VIDEO

Partenza e arrivo sono a Malesco. Oggi alle 15.31 il via, domani alle 17.31 la conclusione. Tutto pronto per la 58° edizione del Rally delle Valli Ossolane, iniziato con l'immancabile shakedown sabato mattina e che proseguirà con 72 chilometri di prove speciaie in questo week end.

La prima speciale oggi è la Crodo-Mozzio, che scatterà alle 16.17: 9,5 kilometri per capire subito chi può ambire al trionfo 2022. Quindi, alle 17.05, la prova del Lusentino, la Domobianca 365: sono 9,7 i kilometri con la prima auto che scatterà alle 17.05. Domani il gran finale: alle 9.10 scatterà la prima speciale della Valle Vigezzo di 7,20 chilometri mentre la seconda, sempre in Vigezzo, è prevista alle 14,16. La speciale della Cannobina di 14,40 chilometri si svolgerà alle 11,05 con secondo giro alle 17,09. Alle 15.06 il bis della Crodo-Mozzio. Il riordino di oggi è dopo le 17 a Domobianca, mentre il parco assistenza è a Santa Maria Maggiore.