Presentati i centri estivi di Domodossola

L'estate per i bambini e ragazzi della città si presenta ricca di emozioni. Le emozioni saranno il filo conduttore dei centri estivi per i ragazzi, oltre alla scoperta della natura che circonda la città per i più piccoli.

Sono stati presentati oggi i centri estivi “Batticuore Gioia piena alla tua presenza” per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e il centro estivo “Rosmini Nature Camp” per i bambini dai 3 ai 6 anni organizzati dalle parrocchie domesi dei santi Gervaso e Protaso, dalla Parrocchia Sant’Antonio, del Sacro Cuore di San Quirico, dagli Oratorii del Centro Familiare e della Cappuccina, dalla Scuola Primaria L. Milani Scuola Primaria J. F. Kennedy, dalla Scuola Secondaria di I grado G. Floreanini dalla Scuola Primaria e Secondaria di I grado A. Rosmini , dal Collegio Rosmini e dal Comune di Domodossola.

Dopo l'esperimento dello scorso anno, per i ragazzi più grandi anche quest'anno alla location dell'Oratorio del Centro Familiare di via Monte Grappa si è aggiunta quella della Scuola Primaria di I grado J. F. Kennedy di via san Francesco. Prosegue la collaborazione con le scuole della città: saranno infatti presenti con gli animatori e i sacerdoti alcuni insegnanti che hanno dato la disponibilità ad accompagnare i bambini e i ragazzi nell’esperienza del centro. Alle parrocchie che collaborano si è unita la parrocchia di San Quirico.

“Lo scorso anno, a causa della pandemia, l'organizzazione è stata particolarmente impegnativa – ha detto il sindaco Lucio Pizzi – , quest'anno entriamo in una nuova fase”. Dopo i saluti del sindaco di Domodossola è seguito l'intervento di don Vincenzo Barone, il quale ha sottolineato che nella diocesi quella di Domodossola è l'unica realtà che vede un lavoro di sinergia così ampio per l'organizzazione dei centri estivi”. Don Giacomo Bovio, collaboratore della parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, ha presentato i centri per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. E' quindi Intervenuto Fra Alberto di Massa, vicario parrocchiale della Parrocchia di S. Antonio di Domodossola che ha sottolineato l'importanza di avere due location per i centri estivi dei ragazzi più grandi. Numerosi saranno i laboratori previsti: calcio, basket, pallavolo, tennis da tavolo cucina, giornalismo. Sono previste anche diverse gite.

Elisa Alberti Violetti ha presentato i Centro Estivi per i bambini dai 3-5 anni che si terranno al Collegio Mellerio Rosmini. Nel centro estivo sono previste attività ludiche, attività musicali, giochi d'aqua, passeggiate. Hanno portato durante la presentazione i loro contributi le dirigenti scolastiche Nicoletta Montecchi del Secondo Circolo Didattico di Domodossola e Chiara Varesi della scuola Secondaria di I Grado “G. Floreanini. Il rettore del Sacro Monte Calvario Michele Botto Steglia ha dato la disponibilità del Calvario per le gite dei ragazzi.

I centri estivi per i ragazzi più grandi andranno al 13 giugno al 29 luglio. Le preiscrizioni possono avvenire on line al sito https://bit.ly/38V5MQz da lunedì 9 maggio a domenica 22 maggio. Le iscrizioni a partire da mercoledì 25 maggio dalle ore 16 alle ore 19 presso la segreteria dell'oratorio. I costi variano da 50 a 30 euro in base al tempo di frequentazione.

I centri estivi per i bambini da 3 a 6 anni vanno dal 4 luglio al 12 agosto le preiscrizioni iniziano il 16 maggio al 29 maggio sul sito del collegio alberghiero Rosmini.