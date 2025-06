Conclusa con successo la settima edizione di "Domus in Fabula" FOTO

Il 23 maggio al Cinema Teatro di Santa Maria Maggiore si è conclusa la settimana di rassegna di Teatreducazione “Domus in Fabula”, giunta alla sua settima edizione, quest’anno organizzata da Sfera Cooperativa sociale.

È stata una rassegna ricca di soddisfazioni per l’aumentata presenza di scuole della zona, che per la prima volta hanno realizzato spettacoli o li hanno portati in rassegna e per la partecipazione del pubblico: ben 1351 spettatori durante tutta la settimana.

In teatro alla fine degli spettacoli, ogni giorno, sono state proposte “chiacchierate” tra i protagonisti. I temi emersi quest’anno in rassegna sono stati: le emozioni e i ricordi, la natura ed il cambiamento climatico, la guerra vissuta dai bambini e l’amore come guerra dai più grandi, l’incontro, il viaggio. Ma è stata portata in scena anche una tragedia: l’”Edipo Re”. Quest’anno sono stati presentati due spettacoli serali per coinvolgere gli adulti: “Di misura in misura”, a cura di Compagniadellozio e “La leggenda del pianista sull’oceano” tratto da Novecento di Alessandro Baricco, regia di Luca Cicolella, interpretato da Igor Chierici.

I laboratori sono stati condotti con competenza da diversi operatori: Paola Campini, Elisa Caldi, Thomas Manzini, Francesca Tres, che si sono alternati durante le giornate con metodologie differenti, adeguate ai vari gruppi e hanno appassionato ragazze e ragazzi creando così da subito un clima positivo. L’ultimo laboratorio è stato guidato dall’attore professionista Igor Chierici, che ha fatto giocare grandi e piccoli sul palcoscenico, coinvolgendoli nell’osservazione di ciò che succede nel proprio corpo e in quello altrui.