Confermato anche per i prossimi anni il servizio di doposcuola alla primaria di Piedimulera

Sarà confermato anche per i prossimi anni il servizio di doposcuola promosso dall’amministrazione comunale di Piedimulera. Il progetto era nato lo scorso autunno, all’inizio dell’anno scolastico che sta ora volgendo al termine, per offrire alle famiglie la possibilità di due pomeriggi aggiuntivi – il martedì e il giovedì - per i bambini della primaria, che possono rimanere a scuola per attività exstrascolastiche.

“Viste le diverse richieste pervenute, si conferma che il servizio rimarrà anche nei prossimi anni diventando strutturale – le parole del sindaco Alessandro Lana -. Questo era il primo anno dove abbiamo iniziato un percorso che verrà arricchito in futuro, ma sicuramente si andrà avanti sempre con gli stessi orari e le stesse modalità. Si ricorda che il servizio è facoltativo e non inserito nell'offerta formativa e didattica”.