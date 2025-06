Ultima settimana di scuola, poi gli esami di terza media e maturità

Le tanto attese vacanze estive per gli studenti di ogni ordine e grado di scuola sono ormai alle porte: in Piemonte il termine delle lezioni scolastiche è fissato per venerdì 6 giugno, quando suonerà l'ultima campanella. Da sabato 7 giugno tutti gli studenti di primaria, secondaria di primo e secondo grado saranno in vacanza mentre i piccoli della scuola dell'infanzia frequenteranno le lezioni ancora per tutto il mese cioè fino a venerdì 27 giugno.

Gli studenti di terza media e quinta superiore però dovranno affrontare ancora un importante passaggio: l'esame di fine ciclo i primi, e quello di maturità i secondi.

Per quanto riguarda l'esame di terza media, che è necessario superare per passare al primo anno delle scuole superiori, si svolgerà nel periodo compreso tra la fine scuola e il 30 giugno. Considerato che molte scuole saranno sede di seggio elettorale per il referendum, è probabile che l'avvio non sia prima di mercoledì 11 giugno. L'esame di terza media si articolerà in tre prove scritte, ovvero italiano, matematica e lingue straniere (unica prova) e un colloquio.

L'esame di maturità invece inizierà con la prima prova scritta di italiano il 18 giugno alle ore 8.30. La seconda prova, specifica per l'indirizzo di studio, si svolgerà il 19 giugno alle ore 8.30. Gli esami orali iniziano a partire dalla settimana successiva.

La prima prova accerterà sia la padronanza della lingua italiana sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. I candidati potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico e tecnologico, sociale.

La seconda prova riguarderà una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi.

Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti e riguarderà anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica e le esperienze svolte nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Nel colloquio, oltre a dimostrare di aver fatto propri i contenuti e i metodi delle singole discipline, il candidato dovrà utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.

La prova prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema) predisposto e assegnato dalla commissione.