Dl aiuti: senatore Montani, proroga bonus sociale è impegno Lega, bene governo

"Con l'accoglimento delle nostre indicazioni riguardanti la proroga al terzo trimestre del 2022 del bonus sociale energia elettrica per i nuclei familiari in difficoltà, la Lega di governo mantiene la promessa fatta agli italiani di un concreto impegno in Parlamento e al Governo per fronteggiare l'incidenza della crisi. Riconosciamo all'esecutivo di aver recepito in modo costruttivo le nostre proposte; ora sarà fondamentale proseguire lungo questo percorso, individuando ulteriori risorse contro il caro energia, perché non siano gli italiani ed il nostro sistema produttivo a pagare le conseguenze di una crisi di cui non hanno responsabilità”.



Così il senatore della Lega, Enrico Montani, capogruppo in commissione Finanze, con i componenti Lega nella medesima commissione.