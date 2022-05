Fine settimana ricco di impegni per il tennis tavolo FOTO E VIDEO

Week end ricco di impegni per i pongisti ossolani, impegnati nei campionati a squadre e nella finale del circuito Grand Prix Piemontese a Isola d'Asti. In serie B2 il TT Ossola 2000 "Balabiott Gastropub" è stato sconfitto in casa per 5-2 dal TT Cus Bergamo.

I punti sono arrivati grazie a Luca Rigotti, ma positiva è stata anche la prestazione di Mattia Delai e di Leonardo Cardino. In D1 la squadra targata Terminus è stata battuta, sempre per 5-2, dal TT Biella: sconfitta che è costata la retrocessione agli ossolani. Una vittoria a testa per Elio Ceciliato e Giuseppe Dossena, ma lo 0/3 di Marco Calella ha indirizzato il match verso i lanieri.

Nel Grand Prix Giovanile di Isola d'Asti, brilla la stella di Mattia Delai che si è aggiudicato la classifica generale dell'under 19 ed è arrivato secondi nell'under 17 a pochi punti dal torinese Dondana. Lorenzo Zaretti ha chiuso diciottesimo nell'under 13, pagando la differenza di età rispetto ad atleti più grandi di 3 anni rispetto a lui, mentre nell'under 11 ha ottenuto un lusinghiero settimo posto. Bella esperienza anche per i giovanissimi Samuel Grasso, ottavo nell'under 9 e per Alessio Lorini e Filippo Ferrari.