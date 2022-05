La Pro Vigezzo vince in dieci a Cireggio

Quello che è maturato con il Cireggio è un risultato importante, anzi, importantissimo, visto che per quasi tutta la partita la Pro ha giocato in dieci.



Il Cireggio prova subito a spaventare i vigezzini, ma su una pericolosa punizione, Landoni è attento e devia sulla traversa, Locatelli poi completa il disimpegno liberando l’area.



Una incursione di Balassi viene fermata fallosamente in area. Per l’arbitro è rigore e Bergamaschi, incaricato del tiro, non lo sbaglia. Subito dopo la Pro rimane in inferiorità numerica. Temistocle viene espulso per reazione (apparsa piuttosto lieve per il vero).



Nella ripresa altro rigore per la Pro, su cross di Balassi, Piraglia viene steso in area. Ancora Bergamaschi si prende la responsabilità e fa doppietta.

Quando la partita sembra sotto controllo il Cireggio la riapre. Dopo la rete si butta in avanti alla ricerca del pareggio. Landoni però è sempre presente ed i suoi compagni agiscono in contropiede. Due buone occasioni di Ramoni e Rolandi fanno da preludio al gol. Non manca l’appuntamento Piraglia che di testa anticipa la difesa ed insacca la rete della tranquillità.