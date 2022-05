Premosello, la minoranza chiede di riaprire rapidamente il centro prelievi

La minoranza di Premosello chiede alla Giunta la riapertura in tempi rapidi del centro prelievi del paese.

“Siamo stupiti -così il capogruppo della Lista Colloro Premosello Cuzzago Andrea Monti- che la maggioranza, per voce della consigliera delegata alla RISS, continui con il mantra del 'non ci sono i soldi'. Non possiamo restare indifferenti allo smantellamento dei servizi alla persona che negli anni passati il nostro Comune ha sempre erogato, soprattutto viste le continue sollecitazioni che ci arrivano, in particolare dalle fasce più deboli dei nostri concittadini che si chiedono il motivo della prolungata chiusura. La nostra consigliera Corinna Nolli ha formalizzato la richiesta di riattivazione di questo importantissimo servizio, indicando chiaramente la linea da seguire dal punto di vista tecnico-operativo ed economico. Ora verificheremo se esiste la volontà politica, da parte di questa maggioranza, di affrontare i problemi che interessano direttamente i cittadini di Premosello”.