Borghi sulla questione ospedale: "La nuova politica sfugge al confronto e si rifugia nella comunicazione artefatta"

"Sono stato testimone del “metodo Viglione” più volte: quando, durante il mio periodo di Sindaco, telefonavo in Regione per chiedere un appuntamento, passava poco tempo e poi veniva subito fissato. Questo indipendentemente dal colore politico degli assessori. Nei confronti dei Sindaci c’era sempre un patto non scritto di obbligo di attenzione e di sollecito riscontro" continua Borghi.

"Ho letto oggi delle rimostranze di numerosi sindaci del territorio del VCO, che su una vicenda molto delicata come quella del nuovo ospedale hanno lamentato la totale incapacità di ascolto e di confronto da parte della Regione, sia nella sua componente politica (Presidente, Assessore, Consigliere) sia in quella tecnica (direttrice generale Asl, chiusa nella sua torre eburnea).

La fine del “metodo Viglione”, fatto di ascolto e confronto con i Sindaci, che vidi all’opera con numerosi altri Presidenti di Regione non è una buona notizia. Ed è la prova di una inconsistenza sostanziale di una pretenziosa “nuova politica” che -a quanto si apprende- sfugge ormai ad ogni confronto reale per rifugiarsi nel mondo dorato della comunicazione artefatta. Un artificio che non sarà di ausilio ancora per molto. Perché i fatti hanno la testa dura" conclude il deputato ossolano.