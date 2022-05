Il campione di ciclismo Filippo Ganna si allenerà da domenica 29 maggio a giovedì 2 giugno a Macugnaga. Durante il ritiro in Anzasca soggiornerà ai 3 mila metri del rifugio Oberto Maroli e si allenerà sulle strade dell’Ossola.

Ganna nei giorni scorsi si è preparando in altura in Spagna sempre in vista della sua partecipazione al Tour de France.