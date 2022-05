Svizzera, autobus e treni regionali continuano a migliorare

Il sistema di rilevamento della qualità del traffico regionale viaggiatori (SRQ TRV), creato dall'Ufficio federale dei trasporti, dà i suoi frutti: nel 2021 si è consolidato il generale miglioramento della qualità di bus e treni constatato negli ultimi anni, in particolare in quanto a pulizia e informazione alla clientela. Per quanto concerne la puntualità, nei collegamenti ferroviari regionali è più soddisfacente che nelle autolinee.

Lo scopo dell'SRQ TRV è valutare la qualità dei servizi di trasporto regionale sovvenzionati da Confederazione e Cantoni. Il sistema poggia su due assi: rilevamenti della qualità condotti sul campo da clienti civetta e misurazioni della puntualità sulla base di dati raccolti e forniti direttamente dalle imprese di trasporto.

Aumento della pulizia

Secondo il rapporto annuale SRQ TRV pubblicato nei giorni scorsi, il 2021 è stato caratterizzato da un rinnovato aumento del punteggio legato alla pulizia dei treni e degli autobus (ad es. assenza di macchie, resti di cibo, polvere, fango). Questa tendenza interessa, in particolare, la pulizia dell'involucro esterno dei veicoli, nonché quella delle porte, delle pareti divisorie in vetro e dei finestrini. Le direttive per la valutazione di questi criteri di misurazione sono state chiarite, il che consolida l'evoluzione positiva.

I treni regionali registrano risultati di pulizia da buoni a molto buoni: tutte le ferrovie considerate hanno ottenuto un punteggio almeno sufficiente, mentre tra le autolinee vi sono ancora 11 imprese che ancora non lo raggiungono. Nel 2021 sono migliorate notevolmente anche la pulizia e l'informazione alla clientela alle fermate (ad es. piano delle linee, orario affisso, informazioni acustiche). La pulizia alle fermate continua tuttavia a essere l'indicatore con il punteggio più basso.

Come in precedenza, i punteggi più alti sono assegnati agli indicatori riguardanti l'ordine (ad es. assenza di rifiuti o giornali lasciati in giro) e l'assenza di danni (buono stato di sedili, contenitori rifiuti, toilette, ecc.), ma si tratta di risultati stabili, se non addirittura in leggero calo rispetto al 2020.

Puntualità

Per quanto concerne la puntualità, in base al sistema i trasporti regionali sono considerati puntuali se giungono a destinazione con meno di 3 minuti di ritardo. Nel 2021, i migliori risultati sono stati registrati dalla ferrovia, con poco più del 94 per cento dei tragitti percorsi nei tempi previsti (meno di 3 minuti di ritardo) nella media svizzera. In generale, i treni suburbani (S-Bahn) ed extraurbani (regioni rurali e di montagna) ottengono punteggi maggiori rispetto ai treni diretti RegioExpress (RE) inclusi nel TRV; lo stesso dicasi per la rete a scartamento ridotto rispetto a quella a scartamento normale.

Nel settore delle autolinee, a livello svizzero circola in orario il 90 per cento delle corse regionali, con le regioni rurali e di montagna che sopravanzano gli agglomerati.

Metodo uniforme

Le offerte del TRV sono ordinate e finanziate congiuntamente da Confederazione e Cantoni per un importo totale pari a circa 2 miliardi di franchi all'anno. L'SRQ permette a questi enti pubblici di valutare e documentare la qualità delle prestazioni del TRV nonché di confrontarla a livello nazionale sulla base di un metodo uniforme. I risultati delle imprese vengono analizzati periodicamente e, se del caso, fungono da base per imporre miglioramenti nelle convenzioni sull’offerta e/o sugli obiettivi stipulate con le imprese interessate.