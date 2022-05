Provincia, Impegno Vco chiede chiarimenti sulle procedure per la selezione di un esperto ambientale

Informiamo che, adempiendo alla doverosa azione di controllo che spetta ai Consiglieri Provinciali, venerdì scorso è stata presentata un’interpellanza per avere dettagliate informazioni in merito ad una procedura di selezione avviata dal Presidente della Provincia Alessandro Lana.

Ci si riferisce alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di esperto ambientale – alta specializzazione, inquadrato come Istruttore Direttivo cat. D presso il Settore V “Ambiente e Georisorse” avviata con Decreti del Presidente nn. 69-70/2022 e pubblicata con avviso del 11.05.2022.

Sono stati chiesti chiarimenti poiché abbiamo appreso come l’alta specializzazione, che sarà impiegata presso gli uffici Autorizzazioni Integrate Ambientali e Autorizzazioni Uniche Ambientali, quindi in ambiti molto delicati, è previsto sia selezionata direttamente dal Presidente della Provincia “a suo insindacabile giudizio”.

Queste circostanze, unitamente alla limitata pubblicizzazione dell’avviso nonché all’altrettanto limitata finestra temporale offerta per presentare le domande (solo quindici giorni), meritano un approfondimento.

Tra l’altro la procedura ha visto la presentazione di un’unica domanda.

La modalità scelta rappresenta un pessimo inizio per la ripartenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola, in quanto è noto come la procedura seguita riguardi funzioni extra dotazione organica, straordinarie e temporanee, non già invece le funzioni proprie dell’ente che la avvia.

Si attendono dunque urgenti chiarimenti.