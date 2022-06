Alpes Biker Show in Vallese dal 26 al 28 agosto

Si terrà ad Anzère, piccolo villaggio nel Canton Vallese, situato nel comune di Ayent e vicino a Sion l’Alpes Biker Show presenta l’evento sulla Piazza del Village e dintorni con stand, produttori, sintonizzatori, tutto per il biker, animazioni, mega concerti e altro ancora. Dal 26 al 28 agosto 2022 dalle 15:00 alle 19:00.Ma esiste un rischio di scontri fra bikers rivali. Il prossimo grande raduno di motociclisti avrà luogo in Vallese.

I Bandidos si impadronirono di Sion e dintorni, rompendo il trattato di pace con i loro rivali, gli Hells Angels e il rischio di vedere scontri non è da escludere.Questa guerra per il territorio rivela un fenomeno sottovalutato in Svizzera.