Furto da 40mila euro alla Ciclomania Barale

Nuovo furto alla Ciclomania Barale di Domodososla. Questa mattina Florido Barale all'arrivo nel suo punto vendita di via Giovanni XXIII si è accorto dell'ennesimo furto. Come pochi mesi fa, anche in questa occasione i ladri, avrebbero agirto in pochissimo tempo. Hanno forzato l'ingresso e hanno eluso il sistema di allarme. Si sono impossessati di ebike e biciclette per un valore che supera i 40mila euro.